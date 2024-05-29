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新品　箱付き　廃盤　REDMOON
商品番号 J90101357867
商品名

新品　箱付き　廃盤　REDMOON
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 15,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

個人コレクションです廃盤ですので　お探しの方へ素材が良いから数年使い艶でますイタリアの「マレンマレザー」にしか出せない独特の色味・質感の特性を活かし、ＪＡＰＡＮ　ｍａｄｅのモノ作りスピリットで生みだす。いずれもシンプルながら深みのある繊細なデザイン欧州の佇まいを纏ったレッドムーン「ＴＯＳＫＡＮＡ／トスカーナ」ライン職人技と選りすぐりのレザーがエグゼクティブなスタイルを演出します楽天で　REDMOON　　TK-02MR　　検索下さい◆大きさ（ヨコ）95mm×H（タテ）190mm×D（マチ）25mm◆重量：250gサイズについてレザー（本革）の特性上、個体差があり上記サイズと若干の誤差が生じる場合がございます。とサイトに書いてます全品が値下げありません
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