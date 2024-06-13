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Calvin Klein カルバンクライン CKロゴ ベルト ブラウン Lサイズ
商品番号 T99385495787
商品名

Calvin Klein カルバンクライン CKロゴ ベルト ブラウン Lサイズ
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルバンクラインのアイコンであるCKロゴをあしらった高品質のレザーベルトです。シボ感のある茶色のレザーで、ロゴ部分な真鍮のようなくすみ感のあるゴールドです。バックルについた爪を穴に差し込むタイプのもので、切ってサイズ調整することはできませんのでご注意ください。商品詳細・ブランド：CalvinKlein・カラー：ベルト-ブラウン・バックル-ゴールド・サイズ：L・38-40・ベルトのバックル留め具から穴まで89〜104cm・ベルト幅：38mmカラー...ブラウン
http://narcologia.ru/goods/subtropical582901.html
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