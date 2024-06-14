ボッテガヴェネタ　財布

カラー···グレー正規店で購入し、しばらく使っていたため使用感はかなりあります。傷はありますが、まだ使用可能です。購入時の箱、袋付きです。何か質問があればコメントください。即購入可#財布#ボッテガヴェネタ財布形···二つ折り



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