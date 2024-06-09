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ポールスミス 二つ折り財布　ヴィンテージ マルチストライプ 新品
商品番号 M17904453585
商品名

ポールスミス 二つ折り財布　ヴィンテージ マルチストライプ 新品
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 9,381 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品番:PSY354-70-20サイズ：横11.5×縦9.5cmカラー：マルチ/チャ素材：牛革仕様：札入れ×2、カード入れ×4、フリーポケット×1、小銭入れ※天然素材の本革を使用しております為特有の小キズ・シワ等がある場合がございます。予めご了承くださいませ。※ラッピング可能ですので、コメント欄に明記してください。当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください。
http://narcologia.ru/goods/seamless412829.html
http://narcologia.ru/goods/update5295.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate460248.html
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