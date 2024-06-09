ポールスミス 二つ折り財布　ヴィンテージ マルチストライプ 新品

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品番:PSY354-70-20サイズ：横11.5×縦9.5cmカラー：マルチ/チャ素材：牛革仕様：札入れ×2、カード入れ×4、フリーポケット×1、小銭入れ※天然素材の本革を使用しております為特有の小キズ・シワ等がある場合がございます。予めご了承くださいませ。※ラッピング可能ですので、コメント欄に明記してください。当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください。