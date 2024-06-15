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レッドムーン 長財布
商品番号 C62955571218
商品名

レッドムーン 長財布
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッドムーンデザイン長財布チェーン付きブラウン未使用赤みのある茶色です。とても柔らかなレザーです。未使用ですが自己保管による、スレ、小キズあります。その他、状態は良いと思います。5万円くらいだったと思います。
http://narcologia.ru/goods/monophonic13212.html
http://narcologia.ru/goods/approximate664820.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual7946.html
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