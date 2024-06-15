レッドムーン 長財布

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商品詳細
レッドムーンデザイン長財布チェーン付きブラウン未使用赤みのある茶色です。とても柔らかなレザーです。未使用ですが自己保管による、スレ、小キズあります。その他、状態は良いと思います。5万円くらいだったと思います。
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http://narcologia.ru/goods/approximate664820.html
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