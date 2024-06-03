朝青龍手形　サイン　額入り

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商品詳細
第68代横綱朝青龍の手形、サインです。額に入っています。値下げ不可です自宅保管ですが１度も飾ったことはありません。自宅保管と言う事をご理解いただける方の購入をお願いします。写真を確認した上ご購入宜しくお願いします。#朝青龍#手形#サイン#手形サイン#朝青龍手形#相撲
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