1piu1uguale3×朝倉未来　LOGO CREW TEE

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1PIU1UGUALE3SPORTMIKURUASAKURA HYBRIDCREWMIRRORLOGOTEESHIRT[BLACK]の出品です。1PIU1UGUALE3SPORTMIKURUASAKURACOLLECTION専用のハイパーストレッチ天竺。伸縮自在のウルトラストレッチ素材。完全受注生産品で流通数も限られ、非常に希少価値も高いお品です。取り分け手放したい訳ではないので、大幅な値下げは考えていませんのでお願いいたします。サイズ:Ⅳカラー:ブラック状態:目立ったダメージの無い美中古品(中古品にご理解ある方のみご購入お願い致します)