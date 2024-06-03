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Supreme MLB New Era ブラック
商品番号 T11529747709
商品名

Supreme MLB New Era ブラック
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 7,056 円
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商品詳細

【商品名】シュプリームニューエラ　MLBキャップ59FIFTY【購入先】Supremeonine【カラー】ブラック　黒【サイズ】72/1(59.6cm)【状態】シミ有り　ツバ部分形崩れ有り　クリーニング済みツバ部分の真ん中あたりの芯が折れてしまってる感じで、被ってしまえば気にならないかもですが、気になる方は購入をお控えください。なかなか出回らないオールブラック。探していた方は是非。カラー···ブラック形···ベースボール
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