Supreme MLB New Era ブラック

【商品名】シュプリームニューエラ MLBキャップ59FIFTY【購入先】Supremeonine【カラー】ブラック 黒【サイズ】72/1(59.6cm)【状態】シミ有り ツバ部分形崩れ有り クリーニング済みツバ部分の真ん中あたりの芯が折れてしまってる感じで、被ってしまえば気にならないかもですが、気になる方は購入をお控えください。なかなか出回らないオールブラック。探していた方は是非。カラー···ブラック形···ベースボール



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