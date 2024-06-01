希少 dunhill ダンヒル 長財布 ラウンドジップ エンジンターン カドガン

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dunhillダンヒル長財布ラウンドジップエンジンターンカドガン3色のエンジンターン柄が上品なイタリア製のレザーウォレット。8つのカードポケットのほか、2つのフラットポケット、ファスナー付きのコインパースを備えた機能的なデザインが魅力的なアイテムです！こちらのお色はメルカリなどで流通量が少ないので人と被りたくない方にもおすすめのアイテムです！■ブランドdunhillダンヒル■品名カドガンエンジンターンジップコートウォレット■カラーライトグリーン×ブラック×ライトブルー■サイズ幅約9.5cm×高さ約19cm×マチ約2cm■仕様小銭入れ1、札入れ2、カードスロット8、フリーポケット2■素材本革■購入場所大手リユースブランドショップ■状態使用感はありますが、小銭入れなどにも大きな汚れはなく、全体的に目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態です。■付属品なしこの機会にお手頃価格で人気ブランド財布のバリエーションを増やしてみるのはいかがでしょうか！※新品では無くあくまでも中古品です。画像に写り込まない汚れや傷、年式による劣化、使用感の捉え方における個人差、状態の見落としなどがある場合がありますのでご理解頂いた上でご購入下さい。即購入、無言購入、無言取引ok。質問などある方はお気軽にお問合せください。ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたします！