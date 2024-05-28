マイケルコース✨新品未使用✨新作 二つ折り財布 イエロー MK

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✨新品未使用✨【MICHEALKORS】新作二つ折り財布イエローMK☆★2023春夏新作★☆【2023SS】マイケルコースMICHAELKORSの財布（二つ折り財布）です。【商品情報】◆商品名COOPERBLLFLDWCOINPKT◆ブランド：MICHEALKORS◆カラー：イエローYELLOW/シグネチャー◆素材：PVCコーティングキャンバス×レザー◆品番：36R3LCOF3U◆仕様小銭入れ×1、札入れ×2カード入れ×4、ポケット×1◆サイズ縦：約9.5cm横：約11cmマチ：約2cm※素人寸法ですので多少の誤差はご要衝ください◆購入場所：アメリカにて購入。アウトレット正規店※100%正規品となりますのでご安心ください----------------------------【商品状態】・新品未使箱無し神経質な方のご入札はお控え下さい。#マイケルコース#二つ折り財布#MK