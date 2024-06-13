ドルチェ\u0026ガッバーナ　Tシャツ　1回着用

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商品詳細
イタリアサイズ:46こちらのTシャツの生地は薄手となります。一度着用しましたが、残念ながら私の体型には合わず今回出品する運びとなりました。柄・デザイン···その他カラー···ピンク袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏#ドルガバ#ドルチェ\u0026ガッバーナ
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