ドルチェ\u0026ガッバーナ×Coca-cola　イタリア製　VネックTシャツ

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即購入OK薄手のコットンボディを使用した全面プリントが 存在感のある Vネック カットソーカットオフ加工のの半袖Tシャツです●サイズ：タグ表記46肩幅 49cm身幅 49cm着丈 69cm袖丈 17cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：やや傷や汚れありとしましたが汚れは ないと思います左袖口に 破れがありますが素人の見解ですが カットオフなので さほど 気にならないかと思います気にいった方は ご購入をお願いします。DOLCE＆GABBANA×Coca-colaドルチェ\u0026ガッバーナ×コカ・コーラVネック カットソーカットオフブランドシャツブランドTシャツイタリア製全面プリント企画 コカコーラ ドルガバコラボ古着男子古着女子TEEtee