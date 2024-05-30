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- ドルチェ\u0026ガッバーナ×Coca-cola イタリア製 VネックTシャツ
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商品詳細
即購入OK薄手のコットンボディを使用した全面プリントが 存在感のある Vネック カットソーカットオフ加工のの半袖Tシャツです●サイズ：タグ表記46肩幅 49cm身幅 49cm着丈 69cm袖丈 17cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：やや傷や汚れありとしましたが汚れは ないと思います左袖口に 破れがありますが素人の見解ですが カットオフなので さほど 気にならないかと思います気にいった方は ご購入をお願いします。DOLCE＆GABBANA×Coca-colaドルチェ\u0026ガッバーナ×コカ・コーラVネック カットソーカットオフブランドシャツブランドTシャツイタリア製全面プリント企画 コカコーラ ドルガバコラボ古着男子古着女子TEEtee
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