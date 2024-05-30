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ドルチェ\u0026ガッバーナ×Coca-cola　イタリア製　VネックTシャツ
商品番号 I72570167298
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ×Coca-cola　イタリア製　VネックTシャツ
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK薄手のコットンボディを使用した全面プリントが　存在感のある　Vネック　カットソーカットオフ加工のの半袖Tシャツです●サイズ：タグ表記46肩幅　49cm身幅　49cm着丈　69cm袖丈　17cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：やや傷や汚れありとしましたが汚れは　ないと思います左袖口に　破れがありますが素人の見解ですが　カットオフなので　さほど　気にならないかと思います気にいった方は　ご購入をお願いします。DOLCE＆GABBANA×Coca-colaドルチェ\u0026ガッバーナ×コカ・コーラVネック　カットソーカットオフブランドシャツブランドTシャツイタリア製全面プリント企画　コカコーラ　ドルガバコラボ古着男子古着女子TEEtee
http://narcologia.ru/goods/manufacture731341.html
http://narcologia.ru/goods/enquire117189.html
http://narcologia.ru/goods/choice899785.html
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