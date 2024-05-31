コンバース ct70

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商品詳細
コンバースのct70のホワイトで、オーストラリアのコンバースのお店で購入したものになります。そのため、100％正規品です。1、2回ほど履きましたが、足に合わなかったため、出品します。また、商品の特徴として、ゴム製のデザインが使われており、非常に珍しいものとなっております。メインカラー···ホワイト人気モデル···conversect70(チャックテイラー)スニーカー型···ハイカット(High)
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful623551.html
http://narcologia.ru/goods/preference351438.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate913448.html
コンバースct70 | labiela.com
CT70 MIDNIGHT NAVY HI CUT 172676C
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