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コンバース ct70
商品番号 D79523646232
商品名

コンバース ct70
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースのct70のホワイトで、オーストラリアのコンバースのお店で購入したものになります。そのため、100％正規品です。1、2回ほど履きましたが、足に合わなかったため、出品します。また、商品の特徴として、ゴム製のデザインが使われており、非常に珍しいものとなっております。メインカラー···ホワイト人気モデル···conversect70(チャックテイラー)スニーカー型···ハイカット(High)
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful623551.html
http://narcologia.ru/goods/preference351438.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate913448.html
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