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ワンピース　頂上戦争からの脱出　クリップボード
商品番号 R86061496796
商品名

ワンピース　頂上戦争からの脱出　クリップボード
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リアル脱出ゲーム×ONEPIECE　頂上戦争からの脱出・オリジナルクリップボード(A3折りたたみ)未使用品文字、マークに擦れがあるように見えますが元々の仕様です。・クリアファイル文字の書き込み有り・用紙2枚会場マップと電伝虫の使い方ワンピースの頂上戦争からの脱出のリアル脱出ゲームに参加した時に入手した物です。クリアファイルと用紙2枚は、当時ゲーム中に使用していたため、傷やシワ等の汚れのある中古品です。クリアファイルには文字の書き込みがあります。オリジナルクリップボードは、脱出ゲーム終了後におみやげコーナーで購入した物です。一度も使用せず自宅保管していました。素人保管品である為、神経質な方、商品の状態に厳しい方はご購入をお控えください。クレームや返品は不可でお願い致します。写真で状態を確認して、納得して頂いてから、ご購入お願いします。検索用SCRAPワンピース　ワンピ　ルフィ　ゾロ　ナミ　ウソップ　サンジ　チョッパー　ブルック　フランキー　ロビン　エース　クリップボード　バインダー　脱出ゲーム　リアル脱出ゲーム
http://narcologia.ru/goods/stage38397.html
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