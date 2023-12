COMES AND GOES NYBYC CAP YANKEES black COMES AND GOES NYBYC CAP YANKEES black



新品で購入し、2回ほど着用しましたが、合わないため出品致します。新品同様の状態ではありますが、あくまで中古品のため、ご理解ある方のみご購入をお願い致します。○商品説明【デザイン】・NEWYORKYANKEES(ニューヨークヤンキース)(1935)ロゴを刺繍・刺繍色はホワイトカラー・左サイドに”COMES”の刺繍入り・後ろアジャスターは牛革ベルトに特注塗装したツヤなしの黒のバックルと小判ハトメ【素材】ウール100%ライニング:コットン100%ベルト:カウレザー【シルエット・サイズ】・つばのトップの長さは約7.8㎝・アジャスターで調整可能なフリーサイズ何かありましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。