90's ポロベア キャップ　92 ポロ ラルフローレン レッド　M

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90's！#だーよし出品一覧ポロラルフローレン92ベアのキャップです！MADEINUSA（アメリカ製）です！色は赤で、生地はウール100％です。あくまでも個人保管になりますのでご了承下さいませ。サイズ M実寸は、頭周り約58cmです。素人採寸ですので誤差はご了承ください。POLORALPHLAURENはPOLOSPORT(ポロスポーツ)、スノービーチ.limited、STADIUM（スタジアムコレクション）、1992、SNOWBEACH、HiTechハイテック、カントリー、summerシリーズ、RRLなど様々なシリーズのあるTOMMYHILFIGER、Timberland等と同様に90年代を代表するブランドであり、90'shiphopカルチャーに大きな影響を与え、最近ではニューエラなどのストリートブランドとも多数コラボしており、Supreme等も好きな方にオススメです！68752019