新品 メゾンマルジェラ 長財布 トラベルケース

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MaisonMargielaのお財布です。ブランドロゴの入ったペン付きで、トラベルケースとしても活用できます。【お品物】素材：牛革100％色：ブラックサイズ：12.0cmx21cmx2cmポケット：札×1 カード×11 小銭入れ(ファスナー開閉式)×1 他ポケット×3 ペンホルダー×1 IDカードポケット×1開閉：ファスナー開閉式付属品：ロゴ入りボールペン 化粧箱【配送について】•価格部分を切り取ったタグとブランドの箱に入れてお送りいたします。•ショッパー（袋）はございません。•外箱におきましては、輸送中に擦れて若干汚れている場合がございます。ご理解の上ご購入下さい。【その他】•商品写真はお使いのＰＣ・スマホ環境等により、実物と多少異なって見える場合がございます。ご不明点ありましたら、ご購入前にお問い合わせください。