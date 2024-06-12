ボンジョビ bon jovi 1994年製ヴィンテージ Tシャツ フォト

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ボン・ジョヴィ（英語:BonJovi）は、アメリカ合衆国出身のロックバンド。メンバージョン・ボン・ジョヴィ（ボーカル）デヴィッド・ブライアン（キーボード）ティコ・トーレス（ドラムス・パーカッション）ヒュー・マクドナルド（ベース）フィル・X（ギター）旧メンバーアレック・ジョン・サッチ（ベース）デイヴ・セイボ（ギター）リッチー・サンボラ（ギター）ツアーTシャツ90svintagetshirtanytimeanywherecrossroadクロスロード身幅54着丈74肩幅50袖丈21多少の誤差はご了承ください。丸胴ボディアメリカ製（madeinUSA）fruitoftheloomのシングルステッチです。ビンテージ特有の使用感が多少あります。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください！エアロスミスガンズ・アンド・ローゼズヴァン・ヘイレンブライアン・アダムススコーピオンズAC/DCブルース・スプリングスティーンデフ・レパードエドワード・ヴァン・ヘイレンジェニファー・ネトルズU2ニルヴァーナnirvanaアクセル・ローズメタリカクイーンリンキン・パークレッド・ツェッペリンモトリー・クルーデヴィッド・ボウイスキッド・ロウヨーロッパローリング・ストーンズトム・ペティスティーヴン・タイラー好きな方もいかがですか？No.2236-3