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美品 カルバンクライン ネクタイ ハイブランド レジメンタル ストライプ柄 黒色
商品番号 K96147955027
商品名

美品 カルバンクライン ネクタイ ハイブランド レジメンタル ストライプ柄 黒色
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂きありがとうございます*__)プロフィールや詳細をよく読みご購入の程お願い致します。ネクタイはこちらへ!!➪#Zeroのネクタイ一覧✄----------------------------------------‐✄☘セット割引キャンペーン☘2点同時購入⇝︎¥300off3点同時購入‪⇝‬¥600off4点同時購入‪⇝‬¥900off5点以上同時購入‪⇝‬¥1200off※セットで購入される方は購入したい商品の説明文一番下にある商品番号をコメントにてご提示ください。☘ブランドCalvinKleinカルバンクライン☘コンディション特に目立つダメージや汚れはございません。☘カラーブラック黒色☘サイズ大剣幅↬約7cm⚠︎出来るだけ正確に測りますが手作業で測っておりますのでミリ単位の違いは大目に見て頂けると有難いです。☘素材シルク58%ポリエステル42%✄----------------------------------------‐✄【参考キーワード】ネクタイブランドインスタ新卒スーツメンズ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式二次会2次会パーティビジネスハイブランドブランド入学式卒業式入学卒業人気レアモデルレアロゴマニア冠婚葬祭☘購入場所大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み☘商品番号【740】
http://narcologia.ru/goods/troupe512511.html
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