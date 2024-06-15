☆新品未使用☆ m+ エムピウ ミッレフォッリエ コニャック cognac

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商品詳細
m+エムピウミッレフォッリエIIP25カラー:cognac(コニャック)寸法:W110xD85xH25mm重量:100g皮革:MinervaLiscio(イタリア製タンニン鞣し革)内装:ピッグレザー裏地:綿状態:新品未使用、撮影時開封のみ2023年9月購入付属品◎(専用化粧箱・ギャランティカード)即購入可◎※天然素材を生かした仕上げを行っている為、色落ち、血筋、スレ傷、むら等はご了承の上、ご購入をお願いいたしします。(ギャランティカード引用)商品写真はモニター設定、部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、天然素材の為個体差がございますので、予めご了承ください。その他商品情報は公式HPをご確認ください。商品すり替え防止のため、いかなる理由においても返品は承れません。#エムピウ#m+#ミッレフォッリエ#コニャック#cognac#財布#折り財布No.0338
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