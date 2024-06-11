レナードプランク reinhard plank キャップ ハット　M

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レナードプランクキャップサイズM58ほど 素人採寸の為、多少誤差はご了承下さい。新品未使用です。元々リバーシブル仕様ではないかと思いますが、ひっくり返して被っても良さそうです。高額商品ですがお安く出品いたします。出品している別カラーとセットでしたら多少お値下げ致します。ポールハーデンluxeポエルマルジェラヴィンテージキジマタカユキhorisakiオーラリーcomoliレショップ