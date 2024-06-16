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中国　特大　端渓　硯　１０.６ｋｇ　端渓硯　老坑　骨董品
商品番号 R54012067162
商品名

中国　特大　端渓　硯　１０.６ｋｇ　端渓硯　老坑　骨董品
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 112,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国　特大　端渓　硯　１０.６ｋｇ　端渓硯特大の端渓硯　長期保管品下に台　上に蓋があります。豪華な端渓硯です。彫刻が見事です。両面使えます。表面無傷です　気になるようなキズありませんでした。裏面　外周に浅い擦り傷ありました。普通に実用できる良い状態です。蓋に擦り傷ありました。サイズ３５５ｍｍ×２４０ｍｍ　厚５５ｍｍ総重量　１０．６ｋｇ（蓋　台　含む）210617　Ｎ４８９　中国　特大　端渓　硯　１０.６ｋｇにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/traverse245026.html
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