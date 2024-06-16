

中国 特大 端渓 硯 １０.６ｋｇ 端渓硯 老坑 骨董品 | www ...



中国 特大 端渓 硯 １０.６ｋｇ 端渓硯 老坑 骨董品 | www ...



中国 特大 端渓 硯 １０.６ｋｇ 端渓硯 老坑 骨董品 | www ...



中国 特大 端渓 硯 １０.６ｋｇ 端渓硯 老坑 骨董品 | www ...



中国 特大 端渓 硯 １０.６ｋｇ 端渓硯 老坑 骨董品 | www ...



中国 特大 端渓 硯 １０.６ｋｇ 端渓硯 老坑 骨董品 | www ...



端渓硯の値段と価格推移は？｜307件の売買データから端渓硯の価値が ...



中国硯 老坑 端渓 硯 | wic-capital.net



中国硯 老坑 端渓 硯 | wic-capital.net



中国硯 老坑 端渓 硯 | wic-capital.net



硯 中国端渓 古硯 | labiela.com



老坑 硯の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com



中国硯の値段と価格推移は？｜122件の売買データから中国硯の価値が ...



中国硯の値段と価格推移は？｜122件の売買データから中国硯の価値が ...



老坑 硯の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

中国 特大 端渓 硯 １０.６ｋｇ 端渓硯特大の端渓硯 長期保管品下に台 上に蓋があります。豪華な端渓硯です。彫刻が見事です。両面使えます。表面無傷です 気になるようなキズありませんでした。裏面 外周に浅い擦り傷ありました。普通に実用できる良い状態です。蓋に擦り傷ありました。サイズ３５５ｍｍ×２４０ｍｍ 厚５５ｍｍ総重量 １０．６ｋｇ（蓋 台 含む）210617 Ｎ４８９ 中国 特大 端渓 硯 １０.６ｋｇにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。