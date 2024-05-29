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インディーロック　Tシャツ詰め合わせ　ソニックユース　マイブラ　ペイヴメント他
商品番号 X67560960422
商品名

インディーロック　Tシャツ詰め合わせ　ソニックユース　マイブラ　ペイヴメント他
ブランド名 ソニックユース
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90'sインディーロックバンドのTシャツの8枚セットサイズ:メンズSサイズ（M表記のものもありますが、ほぼサイズは同じです。）出品者体系:173cm58kg少しピタッとしたサイズ感です。SonicYouth2枚MyBloodyValentine1枚Pavement1枚（ほぼ着用なし）Atthedrivein1枚（ほぼ新品）TheDismembermentPlan1枚DaftPunk1枚PinkFloyd1枚ソニックユースマイブラッディバレンタインペイヴメントアットザドライブインディスメンバーメントプランダフトパンクピンク・フロイドIndieRockクリエイションマタドールバンドTシャツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/procurement403833.html
http://narcologia.ru/goods/recycling750414.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis238544.html
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