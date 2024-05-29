インディーロック　Tシャツ詰め合わせ　ソニックユース　マイブラ　ペイヴメント他

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商品詳細
90'sインディーロックバンドのTシャツの8枚セットサイズ:メンズSサイズ（M表記のものもありますが、ほぼサイズは同じです。）出品者体系:173cm58kg少しピタッとしたサイズ感です。SonicYouth2枚MyBloodyValentine1枚Pavement1枚（ほぼ着用なし）Atthedrivein1枚（ほぼ新品）TheDismembermentPlan1枚DaftPunk1枚PinkFloyd1枚ソニックユースマイブラッディバレンタインペイヴメントアットザドライブインディスメンバーメントプランダフトパンクピンク・フロイドIndieRockクリエイションマタドールバンドTシャツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/procurement403833.html
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