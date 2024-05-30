【DIESEL】革　ベルト　メタル付き

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商品詳細
ディーセルのベルトです。ディーセルの店舗で約20000円で購入致しました。【カラー】ブラック【サイズ】85(タグ表記)実寸サイズ:全長 約99cm幅 約3.5cm購入した際の紙袋やタグ等そのまま取ってあります。神経質な方はご購入をお控えください。
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