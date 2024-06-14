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商品詳細
brand…readymadeVINTAGEUSARMYPOSTALBAG生地を解体して再製したキャップです！その為一つ一つデザインが違い\"世界に1つ\"しかない一点物です。商品特有の生地のダメージや汚れがついておりますが、ヴィンテージ生地のため仕様になります。使用によっての汚れやダメージはなく大変美品なアイテムです。当方喫煙者の為神経質な方は購入お控えください。質問等ありましたらコメントよろしくお願い致します。購入時の金額¥40,000
http://narcologia.ru/goods/enquire489689.html
http://narcologia.ru/goods/waveform302217.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral658732.html
READY MADE レディメイド US ARMY POSTAL BAG VINTAGE COTTON CAP ヴィンテージ コットン キャップ グレー系 F【新古品】【未使用】【中古】
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希少】Ready made キャップ US ARMY POSTALBAG | hartwellspremium.com
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