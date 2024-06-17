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激レア60年代、染み込みプリントカワサキTシャツ
商品番号 F56796940604
商品名

激レア60年代、染み込みプリントカワサキTシャツ
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上激レア、めったに出てこない川崎のヴィンテージTシャツです。両面プリントでしみ込みプリントとなっており、希少価値がかなり高いです。実用コレクションにいかがでしょうか？古着にご理解ない方は購入を絶対にしないでください。サイズは身幅46センチ着丈61センチです11月2日から11月5日を発送ができません。
http://narcologia.ru/goods/waveform426317.html
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