激レア60年代、染み込みプリントカワサキTシャツ

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8月17日(水)大阪店ヴィンテージ入荷!!#1



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上激レア、めったに出てこない川崎のヴィンテージTシャツです。両面プリントでしみ込みプリントとなっており、希少価値がかなり高いです。実用コレクションにいかがでしょうか？古着にご理解ない方は購入を絶対にしないでください。サイズは身幅46センチ着丈61センチです11月2日から11月5日を発送ができません。