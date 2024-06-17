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- 激レア60年代、染み込みプリントカワサキTシャツ
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商品詳細
上激レア、めったに出てこない川崎のヴィンテージTシャツです。両面プリントでしみ込みプリントとなっており、希少価値がかなり高いです。実用コレクションにいかがでしょうか？古着にご理解ない方は購入を絶対にしないでください。サイズは身幅46センチ着丈61センチです11月2日から11月5日を発送ができません。
http://narcologia.ru/goods/waveform426317.html
http://narcologia.ru/goods/passivity489383.html
http://narcologia.ru/goods/stair675500.html
ビンテージTシャツ Kawasakiプリント黒 超レア-
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8月17日(水)大阪店ヴィンテージ入荷!!#1
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