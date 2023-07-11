LOUIS VUITTON　ルイヴィトン　コンパクトジップ　ダミエ

ルイヴィトン コンパクトジップ ダミエになります。ダミエ×レザーのデザインがおしゃれな1品です。シリアルナンバー CA1001購入場所質屋サイズ横11cm縦10cm厚み2.5cm状態全体的にうっすら小傷ございますが、まだまだお使い頂けます。管理番号ymt39



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