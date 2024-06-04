30's〜40's US ARMY デニムハット M37

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商品詳細
30〜40年代のヴィンテージのM37USARMYデニムハットです。数十年以上前に大阪市内のミリタリー専門店で購入し、自宅のクローゼットにしまってありました。自身での着用はなく、ワンウオッシュかほぼデッドストックの状態です。当時のやや粗い作りではありますが、明らかなダメージはみられません。【サイズ】タグ表記:６3/4実寸値:内周で約57cm〜 状態は写真を参考にして頂ければ幸いです。細かな見落としなどはご容赦ください。ヴィンテージの商品ですので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。ヴィンテージビンテージ古着30s40s50s60sアメリカＵＳ アーミー エアフォースUSA製米海軍 30年代 40年代 50年代M37ミリタリー ハット vintageビンテージ ヴィンテージDEADSTOCKデッドストック
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