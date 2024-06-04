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30's〜40's US ARMY デニムハット M37
商品番号 G16054746830
商品名

30's〜40's US ARMY デニムハット M37
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 19,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30〜40年代のヴィンテージのM37USARMYデニムハットです。数十年以上前に大阪市内のミリタリー専門店で購入し、自宅のクローゼットにしまってありました。自身での着用はなく、ワンウオッシュかほぼデッドストックの状態です。当時のやや粗い作りではありますが、明らかなダメージはみられません。【サイズ】タグ表記:６3/4実寸値:内周で約57cm〜　状態は写真を参考にして頂ければ幸いです。細かな見落としなどはご容赦ください。ヴィンテージの商品ですので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。ヴィンテージビンテージ古着30s40s50s60sアメリカＵＳ　アーミー　エアフォースUSA製米海軍　30年代　40年代　50年代M37ミリタリー　ハット　vintageビンテージ　ヴィンテージDEADSTOCKデッドストック
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