

ペア〉虹入り・ヒマラヤクリスタル マクラメ - www.csharp-examples.net



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インカローズ×レインボーオーロラアイリスクォーツ虹色水晶ポイント☆マクラメ編み

〈ペア割引のお値段です◎〉単品 各13500円・画像右の長い方 横から見ると虹・画像左の短い方 正面に虹、横からも別の虹ネパールに滞在中、現地マクラメ職人より直に購入したものです。世界一浄化力が強いと言われるヒマラヤクリスタルのマクラメです。また、ポイント(尖った形)があるので、悪いものを跳ね除けるお守りに向いています。装飾石はラブラドライトです。※ヒマラヤ水晶は浄化力がとても強く世界トップクラスの水晶と言われています。また、私の販売している水晶は採掘した人、山から運んできた人、マクラメ製作者、私、と少人数しか触れていないので波動に敏感な方や気にされる方におすすめです。私の手元に来てからは、この撮影の為に開封しました。普段は袋に入ったまま窓辺で大量のヒマラヤ岩塩に囲まれて、外界の影響を受けないようにしておりました。同じデザインでも水晶の質で値段が変わりますのでご希望があればお知らせください。#ククルクリスタルで他の商品見れます。#お守り#魔除け#パワーストーン#ヒマラヤ水晶#クリスタル#セラピー#ヒーリング#マクラ