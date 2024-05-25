アーバンブランシュ タキシード TX12【THE URBAN BLANCHE】

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THEURBANBLANCHE（アーバンブランシュ）タキシードベージュカラーサイズMジャケット、ベスト、パンツの3点のセットです。私がセカンドオーナーになりますので、購入頂くとサードオーナーになります。♢セカンドオーナー(私)披露宴・二次会で着用(4時間程度)165cm、60kgのためウエストちょうどくらいでした。ジャケット・ベストとパンツの丈感は問題なかったです。それぞれクリーニング済みです。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■注意事項メーカーサイトに下記記述がありますのでご容赦くださいませ。⇒「※サイズは1-3cmほど誤差が生じる場合がございます。」＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝素人保管\u0026中古品ですのでご理解のある方よろしくお願いいたします。配送事故が置きました場合でも保証は致しかねますのでご了承ください。#THE_URBAN_BLANCHE#アーバンブランシュ#ウェディング#結婚式#前撮り#2次会#メンズ#スーツ#セレモニースーツ#タキシード