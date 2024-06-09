ボス BOSS VE-20 [ボーカル用エフェクター BOSS]

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ボーカル・サウンドに最適なエフェクト群を本体内にオール・イン・ワンで搭載したボーカル専用プロセッサーです。ジャンルやスタイルに応じた30種類のプリセットからお好みのサウンドをセレクトするだけで、クオリティの高い効果的なボーカル・サウンド・メイキングが行えます。主にスタジオにて練習に使用しておりました。ライブ使用は数回のみ、あまり詳しい使用方法が分からずに使用しておりましたので、今回出品しようと思います。ボディに少し傷がありますが、使用には問題ないです。気になる方はご遠慮下さいますようお願い致します。どうぞよろしくお願い致します。外箱のみごさいますので、このまま梱包してお送りさせて頂きます。付属品はアダプターです。VE-20BOSS#BOSS#VE_20種類···エフェクター・プロセッサー