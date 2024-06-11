所作　ブライドル　ロングウォレット　ブラック　箱名刺付き

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定価 28000円半年ほど使用していましたので多少使用感はあります。気になる部分は写真載せますのでお気軽にお声がけください。レザー:ホワイトワックスヌメ革カラー：ブラック革の硬さ：★★★★★刻印色:シルバーサイズ：W19×H10×D2㎝収 納：コインポケット×1／札入れ×1／カードスリット×8◯ブライドル 加工の特徴◯表面の白い模様は革の蝋引き加工によるもので使い込むことで、少しずつ取れていきます。加工の特徴として冬場や、気温の低いところで保管していた場合白い粉(ブルーム)を吹く場合がございます。革の内部に浸透していた蝋の成分が冷えたことにより浮き上がってくる現象です。布で拭き取ってもらえれば簡単に除去できます。蝋（ロウ）がとれてから、さらに地革の経年変化を楽しめます。所作日本伝統の「折形」の紙が重なるディテールをデザインに落とし込み、中身を取り出す際の仕草や動作などの「所作」を美しくみせる長財布。ロウをたっぷりしみ込ませたレザーは、使い込むほどに美しいツヤが増し、奥深い色へと変化が楽しめます。薄マチな見た目以上の収納力が魅力です。トラブル防止のために状態を納得して頂いた上での購入をして頂きたいので質問などコメントよりお願いいたします尚、発送後の返品は受けかねますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。過度に状態を気にされる方はご遠慮ください。中古品ですのでご理解のある方にご購入をお願いします。何か質問ありましたらコメント願いします BEAMSビームスjarnalstandardジャーナルスタンダードARROWSアローズSHIPSシップスグリーンレーベルアーバンリサーチナノユニバースHAREハレユニクロGUPLSTプラステ無印良品ZARAザラニコアンドフレッドペリーノースフェイスパタゴニアコロンビアトミーナイキアディダスカッパイエナバーバリーコーチグッチヴィトンラルフローレンエフデレッセパッセアンタイトルICBポールスミス自由区23区クミキョクオンワードヴィヴィアンマックスマーラ