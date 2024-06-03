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VANS ヴァンズ OLD SKOOL オールドスクール スニーカー ペイズリー
商品番号 R85432837650
商品名

VANS ヴァンズ OLD SKOOL オールドスクール スニーカー ペイズリー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンズのオーバーウォッシュペイズリー加工ペイズリーオールドスクールになります！非常に手の込んだ加工が施されており、希少なモデルです^_^※箱、付属品等はありません。☆カラー:写真参照。☆サイズ:27.0cm☆状態：元々ダメージ\u0026オーバーダイ加工が施されております。カカト口に少しクセがあります。ご不明な点がございましたらご質問お待ちしております。写真の映り方やフラッシュにより見え方、色合いが変わる場合がございますのでお色目が気になる方は質問欄にてお待ちしております。
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