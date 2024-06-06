＜ALMOSTBLACK ＞WOVEN LAYERD MILITARY COAT

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オールモストブラック22awサイズ2着丈76CM肩幅60CM袖丈59.5CM【ライナー】着丈107CM肩幅57CM袖丈65CMライナーときりはなせて、3wayの着用が可能です。購入してから数回着用しました。目立った傷や汚れなどはなく、きれいな状態で着用していただけると思います。※中古品となりますので神経質な方は御遠慮ください。コメント、即購入等大丈夫です。よろしくお願いします。#stein#yoke#comoli#graphpaper#aton#sacai#n.hoolywood#yaeca#doublet#WACKOMARIA#auralee#descendant#エンダースキーマ#メゾンキツネ#ladmusician#sulvam#kolor#taakk#yojiyamamoto#beauty\u0026youth#nano・universe#LEFTALONE#HARE#STUSSY#Supreme