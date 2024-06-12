ハワイ ダイヤモンドヘッド 刺繍 レアヒ スーベニアキャップ Tシャツ ベージュ

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⭕即購入可❌値下げ〘ATMまたはコンビニ払いの方はご購入後お支払い予定日のご連絡をお願い致します〙ハワイダイヤモンドヘッド刺繍レアヒスーベニアキャップベージュハワイ ダイヤモンド・ヘッド頭頂の記念に購入した物です。新品未使用品ですが、10年以上前に購入した物となります。画像1枚目の通り売られており、写真撮影まで保管したままでした。撮影にあたり、留められていたゴムバンドをはずしました。キャップとTシャツにシワが残っています。経年劣化による痛みがある場合がございます。保管や洗濯の際には十分ご注意下さい。画像11枚目の通り、茶色くなっている箇所がありました。汚れなのか不明ですが、細かなことが気になる場合は購入をお控え願います。キャップとTシャツのセットです。キャップサイズ:FREE素材：コットン100%Tシャツサイズ:S【平置き採寸】身幅:約45cm着丈:約68.5cm目立った汚れやダメージは見られない未使用品です。長期自宅保管期間かわあることをご理解いただける方のご購入をお願いいたします。画像16枚目の通り、Tシャツはたたみ直し、キャップは折りたたんでポストに入るサイズにして発送させて頂きます。防水対策【匿名配送】致します。CapHawaiiLē'ahiDiamondHeadStateMonument海外お土産ヴィンテージアイボリー☑商品ID記載のご要望はお断りさせて頂きます。☑ペット・喫煙者なし☑他サイトにて同時出品しております。☑予告無く商品を削除する場合がございます。☑購入後のキャンセル申請には対応いたしかねます。形...ベースボールカラー...ベージュ