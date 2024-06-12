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ビンテージメキシカンジュエリー 極太 バングル メキシコ製 ナバホ MEXICO
商品番号 M32438492398
商品名

ビンテージメキシカンジュエリー 極太 バングル メキシコ製 ナバホ MEXICO
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内側約6.3cm最大幅約6mm昔メキシコ買い付けで購入。スタンプワークブレスレット。ヴィンテージ。メキシコ製。MEXICO刻印。インディアンジュエリーやメキシカンジュエリー、ビンテージジュエリー等との組み合わせにオススメ。詳しくは分からない為、画像で判断下さい。ヴィンテージ品のため傷汚れダメージ等ある場合が御座います。モニターや撮影時の光加減で実物の色味と差異が生じる場合が御座います。当方プロではない為,正確な年代,生産国,素材品種,真贋等不明です。自己責任でお願い致します。中古品に神経質な方は購入をお控え下さい。ご自身で納得された方のみ購入をお願い致します。インディアンジュエリーメキシカンジュエリーナバホホピズニUSAネイティブアメリカンビンテージメキシカンMexicoMexicanスタンプワークTASCOタスコカラー...シルバー
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