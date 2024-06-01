キムタク 私物 Supreme ハート柄 コムドット ハリントンジャケット S ...

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【商品情報】SupremeHeartsHarringtonJacket◆シュプリーム ハート柄 ハリントンジャケット◆キムタク 私物◆Sサイズ◆Blackブラック 黒色系◆17SS2017年春夏商品◆◆超希少◆国内正規◆名作◆シュプリームのハリントンジャケットです★こちらは木村拓哉さんがインスタにて私物着用の同型同色です★Gyaoの撮影の際や、ジャッジアイズ2の打ち合わせの際にも着用されておりました★コムドットやまとさんは、同デザインのレーヨンシャツを着用されていました。ハリのあるT/Cツイル生地を使用した毎シーズン定番のハリントンジャケットです★全面にハートをあしらったポップなデザイン★シュプリーム大阪にて購入の国内正規品です。【サイズ】表記サイズ Sサイズ着丈 約63cm肩幅 約46cm身幅 約54cm袖丈約61cm※素人採寸の為、わずかな誤差はご了承下さい。【カラー・色】Black / ブラック / 黒色系【年代・Age】17SS2017年春夏商品【商品状態】使用感、汚れ、ダメージの目立たない中古品使用に伴う微細な毛羽立ち使用感ございますが主観的に見てあまり気にならない程度かと思います。こちらは従来よりハードウォッシュの加工がされている商品で、着古したような加工が施された商品です★従来より色ムラがあるアイテムです★[付属品]替えボタン【注意事項】※商品画像に写らない汚れ、キズ、傷みがある場合がございますので、ご理解をお願いいたします。※画像の色調は実物と若干異なる場合がございます。※入金が遅くなる場合、事前に質問欄からご相談下さい。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬