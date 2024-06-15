NIKEスニーカー AIR MAX FUSION 28.0　ブラック＿17

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商品詳細
新品未使用。ですが左内側、ソール部分にボンド汚れあり。画像5枚目左内側ソール部分青い点あり。画像6枚目分かりにくいかもですが画像にてご確認お願い致します。普通に履くのには問題ないかと思います。訳あり品とご理解いただきご購入お待ちしております。ナイキエアマックスフュージョンを履いて紐を結び、平凡な生活から抜け出そう。90年代をイメージした大きなデザインで、柔らかいフォームとパッド入りの履き口を使用。現代的なラインで、一日中快適なストリートスタイルを演出します。【特長】・レザーとスエードがレトロな90年代スタイルを演出しながら、優れた耐久性とサポート力を発揮。・メッシュ素材が足を涼しく快適な状態にキープ。・MaxAirユニットと柔らかいフォームクッショニングが、足を踏み出すたびに軽くて快適な履き心地を提供。品番/カラーＣＪ1670-002/ブラック/ブラック/ホワイト素材アッパー：天然皮革/合成皮革/合成繊維アウトソール：合成底定価8,800円＃ナイキ＃メンズ＃スニーカー＃スポーツ
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