ポケモンカード Vstarユニバース Vユニ 1BOX 12パック

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先ほどジョーシンで購入したものになります。同じ箱から10パック出していました。2パックだけ別の箱からになります。レシート載せています。シールも貼ったままです。未サーチ品です。評価を見ていただければ安心してご購入いただけると思います。以前にもパックを出品してきましたがSR以上が出たとたくさんご報告いただいております！！中身での評価はご遠慮願います。気になる方は購入をご遠慮ください。即日発送即購入可能でございます。宜しくお願いします。⚠️コンビニ•ATM払いの方は、ご購入から 12時間以内にお支払いいただける方のみ、 ご購入お願い致します。トラブル防止の観点から返品は対応しておりません初期傷、配送中のトラブル等の責任は負うことはできませんのでご了承の程よろしくお願いいたします。濡れ折れ対策をして箱に入れて発送させて頂きます。検索用タッグオールスターズシャイニースターv一撃伝説の鼓動双璧のファイターcp123456ポケキュン蒼空ストリームスターバースbox未開封マリィフウロカトレアヒガナカヒリユリーカスイレンアセロラシロナエリカのおもてなしスリーブデッキシールドデッキケースプレイマットプロモSRSSRURSAHRSAvvmaxchrレシラム\u0026リザードンピカチュウ\u0026ゼクロムミュウツー\u0026ミュウリザードンマリオルイージピカチュウ20thVMAXクライマックス白馬パドレックスvmaxはくばパドレックスvmaxsaシリーズS拡張パック白銀のランスカイブラッキーブラッキーexブラッキーEXSRさいとうなおきニンフィアEXニンフィアvmaxぽけきゅんポケキュン黒炎の支配者151種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック