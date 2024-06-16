ルイヴィトン キーホルダーM63620 ポルトクレ・クロッシュクレ モノグラム

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商品詳細
確実正規品です、ご安心してご購入ください。素材：モノグラム・エクリプスキャンバス、カーフレザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー、ブラックラッカー）LVイニシャルのモチーフスナップフックとリングにLouisVuittonの刻印プレゼント用で購入した為、新品です。値下げ受け付けます定価 48400円
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