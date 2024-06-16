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ルイヴィトン キーホルダーM63620 ポルトクレ・クロッシュクレ モノグラム
商品番号 Q63386891453
商品名

ルイヴィトン キーホルダーM63620 ポルトクレ・クロッシュクレ モノグラム
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

確実正規品です、ご安心してご購入ください。素材：モノグラム・エクリプスキャンバス、カーフレザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー、ブラックラッカー）LVイニシャルのモチーフスナップフックとリングにLouisVuittonの刻印プレゼント用で購入した為、新品です。値下げ受け付けます定価　48400円
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