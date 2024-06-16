プラダ ナイロン シングルジャケット セットアップ ネイビー系 50サイズ

＊匿名配送＊フォロー割◎＊返品送料無料＊値段交渉や不明な点がある場合は、対応していますので気軽にコメント下さい！☆毎日更新中☆#HIROの中古ファッション用品はこちらへ！《アイテム》プラダPRADAナイロンネイビーシングルテーラードジャケットスラックスパンツ3ボタンスリーボタン3B総裏50サイズXLサイズメンズ＊大手リサイクルショップにて購入しました《状態》裏地に破れはありますが、表面に目立ったダメージなく、まだまだお使い頂けるセットアップになります^_^《生地》ナイロン《カラー》ネイビー紺色《サイズ》○ジャケット表記サイズ:50サイズ肩幅:48cm身幅:57cm袖丈:68cm着丈:82cm○パンツ表記サイズ:50サイズウエスト:44cmヒップ:57cm股下:79cm股上:29.5cm総丈:104.5cm渡幅:36cm裾幅:20cm＊どちらも平置き実寸になります。＊着画はお断りさせて頂きます。ご了承ください。《発送方法》簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。また、遅れる際は連絡させて頂きます。《保管場所》クローゼットの中で保管していました！《ペット・喫煙者》いません！＊ご購入前にプロフィールをご覧ください^_^＊＊他フリマサイトでも掲載していますので、急遽削除する場合がございます。ご了承ください！＊《管理番号》01-23-9-47-922m1378000647



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