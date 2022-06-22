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リバーサル ウォームアップ パンツ reversal サイドライン
商品番号 F43540951185
商品名

リバーサル ウォームアップ パンツ reversal サイドライン
ブランド名 リバーサル
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材感が想定と違っていたため出品します。１度着用・洗濯しましたので、未使用品ではありませんが、状態は良いと思います。とはいえ中古ですので、ご理解の上、ご検討いただければと思います。ネコポスで発送予定です。よろしくお願いします。
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