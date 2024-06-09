美品 ヴィヴィアンウエストウッド ネクタイ ストライプ

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【当商品おすすめポイント】ブルー×オレンジのストライプ柄に、ヴィヴィアンの象徴「オーブ」柄が刺繍された、高級感のあるネクタイです。ビジネスシーンはもちろん、結婚式などのブライダルシーンや成人式・入学式などのセレモニーシーンにもオススメ！ネクタイコーデとして、私服使いにも最適。古着コーデとして、古着シャツ等と合わせて是非お使いください！ハイブランドの上質なクオリティです。ビジネスマンや古着好きのお洒落さん必見です‼︎↓以下商品詳細です↓☆BrandVivienneWestwoodAccessories☆Color\u0026Patternオレンジとブルーのストライプ☆Materialシルク100%☆Size全長 157cm大剣幅 8.5cm※凡そであるのをご了承ください☆Madeイタリア製☆Condition特に目立った傷や汚れはございません✨入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れを見落とす場合がございます。あくまで中古品としてご理解くださいませ。