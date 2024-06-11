ヴィヴィアン★ベルト★レザー★シルバー金具★黒系

中古ブランド販売店で購入し使用せず自宅で保管してました。多少の使用感、メッキの剥がれはありますがまだまだお使いいただけると思います。ベルトを切ってサイズ調整可能なタイプです。【サイズ】ベルト部:約全長103cm(81〜93㎝)幅3.3㎝バックル部:横幅5㎝ 縦幅5㎝【素材】レザー【カラー】黒【付属品】無し※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。※ご購入前に必ずプロフィールの注意事項のご確認お願いします。素材···本革カラー···ブラック



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