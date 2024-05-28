専用　美品 モダンパイレーツ 2連 ピラミッド スタッズ 肉厚 レザー ベルト

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◆◆※商品の発送について※◆◆仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。商品の発送はお支払いから2～3日の間を予定しております。※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。できる限り対応させていただきます。ご購入頂いた商品は順次、必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。◆◆商品◆◆◆美品日本製MODERNPIRATESモダンパイレーツ2連ピラミッドスタッズピンバックル肉厚レザーベルトPUNKパンク黒ブラックW32オススメです。お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。◆◆サイズ＆カラー◆◆表記サイズ：W32実寸サイズ全長：約93cm幅：約3.5cmウエスト(最小～最大)：約78～86cm多少の誤差はお許し下さい。カラー：黒◆◆商品状態◆◆レザー特有の細かな擦れがございますが、特筆するようなダメージの無い綺麗な状態です。まだまだご愛用頂ける綺麗な商品になります。あくまで素人保管になりますので、気になる点やこだわる点がある場合は、あらかじめご質問にてご確認下さいませ。神経質な方のご入札はお控え下さい。ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。〔管理:K-13-931_91009_17028(S)〕