エヌハリウッド　N.HOOLYWOOD マフラー　ブラック

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商品詳細
エヌハリウッド N.HOOLYWOOD大判マフラーです。●カラー：ブラック●サイズ：長さ200cm×幅43cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：目立った汚れ、ほつれなどはありません。2〜3回使用し、自宅にて保管していました。●その他、注意事項：中古品ということをご理解いただいた上でご検討ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。当方、ペットなし、タバコも吸いません。#エヌハリウッド#エヌハリ#nhoolywood#マフラー#ストール柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···ウール
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N.HOOLYWOOD｜エヌ.ハリウッドのマフラー通販 - ZOZOTOWN
マフラー/ウール/BLK/無地/メンズ
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