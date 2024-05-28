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Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド　マフラー
商品番号 I67730479185
商品名

Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド　マフラー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド　マフラー　オーブロゴマーク素材···ウールカラー···ブラックサイズ　　長さ142㎝　　　　　フリンジ6㎝　　　　　幅27㎝多少の誤差はお許し下さい。MADEINITALY目立った傷よごれはないかと思いますが、あくまで中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入よろしくお願いします。値引き不可でお願いします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック素材···ウール
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