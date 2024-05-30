ザイノウエブラザーズ　マフラー

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商品詳細
THEINOUEBROTHERS(ザイノウエブラザーズ)BrushedScarfキャメル虫除けの効果のある楠を付属します。ベイビーアルパカを100%使用したマフラーです。肌触りが良く、暖かく快適に着用して頂けます。ベイビーアルパカは、非常に毛玉ができにくいという特性があり、ヘビーユーズに適した素材です。こちらの商品は裏表関係なく、両面で使用可能となっております。定価¥1.1000ブランド：THEINOUEBROTHERS性別：メンズ/レディースカラー：キャメル素材：アルパカ100％柄・デザイン···無地カラー···ブラウン柄・デザイン···無地カラー···ブラウン
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