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【NEW ERA】ニューエラ90s ビンテージ ボストンテキサス
商品番号 M86226574913
商品名

【NEW ERA】ニューエラ90s ビンテージ ボストンテキサス
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のビンテージベースボールキャップボストンレッドソックスとテキサスレンジャーズです。当時、渋谷にあったアメリカンスポーツカジュアルショップの草分け的存在【バックドロップ】にて購入した正規輸入品です。表記size73/858.7cmアメリカ製30年以上前の物ですので型崩れ汚れなどありますが、そのまま古着感覚で使用するのも、クリーニングしてコレクションするのもよし。貴重なヴィンテージニューエラをこの機会に如何でしょうか。古着カテゴリーになりますので神経質な方はご遠慮くださいお品は折り畳まずに発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming332892.html
http://narcologia.ru/goods/septet997719.html
http://narcologia.ru/goods/approximate872620.html

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