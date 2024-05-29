☆廃盤☆新品箱なし ポールスミス メタリックインサイド 長財布 黒×ブルー☆

購入前に必ずプロフをお読みくださいポール・スミスPaulSmith長財布6nk新品正規品になります●発行元 スタイル●サイズ 19cm×9cm●カラー ブラック（内側はブルー）●素材 牛革×ラムスキン●仕様 小銭入れ１、札入れ2、カード入れ等14外観はシンプルな財布ですが、内側の美しいメタリックカラーが印象的な人気商品です。メタリック箔を施したイタリア製のラム素材は、使い込むことで味わいのあるシワに変化し、自分の歴史が素材に刻まれていくことで、愛着のある自分だけの宝物になります。数に限りが有りますのでお早めにどうぞ。他にもポールスミス小物関連商品多数出品しておりますのでぜひご覧ください。当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください



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